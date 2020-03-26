Махачкала, , 09:42 — REGNUM Дагестанские культурные учреждения закрыли для посетителей и перевели в режим онлайн работы из-за профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Республики Дагестан.

«Республиканские музеи, театры и концертные залы начинают переход на «бесконтактный» режим работы», — сообщается в пресс-релизе Минкульта. По словам министерства, жители региона смогут посещать учреждения культуры республики, не выходя из собственного дома.

Предполагается, что музеи представят гражданам выставки, экскурсии, лекции и познавательные программы в онлайн-формате. Театры предоставят зрителям видеозаписи спектаклей, концертов и интервью. А библиотеки организуют онлайн лекции, обзоры литературных произведений в прямом эфире в соцсетях.

Как сообщает пресс-служба министерства, афиша онлайн-мероприятий культурных учреждений появится в ближайшее время на официальном сайте ведомства и на странице в соцсети Instagram. Трансляции будут организованы на канале в видеохостинге YouTube, а также на официальных страницах музеев, театров и библиотек в соцсетях Instagram и Facebook.