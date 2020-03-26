Бербанк, США, , 09:25 — REGNUM Деталями сюжета спин-оффа (сюжетного ответвления) «Аквамена», который называется «Глубоководные», поделился сценарист Дэвид Лесли Джонсон в своем микроблоге в Twitter.

Сценарист сообщил, что сюжет в «Глубоководных» будет развиваться между событиями обоих «Акваменов». Более подробные детали автор сценариев этих фильмов пока не сообщил, заявив, что сейчас еще слишком рано говорить подробнее, и все может измениться.

Сейчас Джонсон пишет сценарий к «Аквамену 2». Эта картина должна появиться на экранах раньше «Глубоководных». Поэтому заявление о возможном изменении деталей в спин-оффе выглядят логичными.

Ранее режиссер «Акваменов» Джеймс Ван сообщил, что «Глубоководные» будут скорее не кинокомиксом про супергероев, а фильмом в стиле хоррор, где будут представлены жуткие подводные существа, делящие океан с Акваменом.