Пекин, , 08:45 — REGNUM В Китае готовится с 1 апреля к показу новая телевизионная драма-адаптация популярной серии романов «Gui Chui Deng», что буквально означает «Черт задул фонарь», сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Онлайн-премьера сериала в духе серии фильмов про Индиану Джонса или Лару Крофт, но с китайским колоритом, состоится 1 апреля на стриминговом сервисе Tencent Video. Сериал получил название «Свеча в гробнице: потерянные пещеры» и продлится 18 эпизодов. Они будут выходить сразу по три серии каждую среду начиная уже со следующей недели.

Главные роли сыграют Пань Юэмин и Чжан Юйци. Фантастическая драма строится вокруг путешественников-расхитителей гробниц, которые орудуют на северо-западе Китая в провинции Шэньси. Копродукцией сериала занималась студия Tencent Penguin Pictures. Примечательно, что образное выражение «черт задул фонарь» буквально означает на китайском «коварную нечисть» и «угрозу смерти».