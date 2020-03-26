Москва, , 08:32 — REGNUM Актер Театра российской армии (ЦАТРА) Сергей Смирнов, дублировавший многих героев зарубежных фильмов, скончался 25 марта на 38-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Причины смерти не уточняются.

В некрологе сообщается о том, что Смирнов посвятил театру 17 лет, придя в ЦАТРА сразу после окончания Высшего Театрального училища им. М. С. Щепкина. На сцене он сыграл более 30 ролей в разных жанрах: от комедийных до драматических. Пресс-служба театра отмечает его роли Гарольда в «Школе любви», короля Франции Филиппа в спектакле «Элинор и ее мужчины», Фигаро в «Севильском цирюльнике».

Также Смирнов начинал пробовать свои силы в режиссерском творчестве, окончив курсы в ВШДСИ «Школа Г. Г. Дадамяна» и успев поставить на сцене два спектакля: детскую сказку «Удивительные приключения Маши и Вити» и криминальную комедию «Похищение».

Еще одним поприщем деятельности актера было озвучивание иностранных фильмов. Голосом Смирнова разговаривают с экранов персонажи Антонио Бандераса, Ричарда Гира, Брендана Фрейзера и многих других звезд Голливуда. Также его голос звучит у Человек-паука.