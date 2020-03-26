Лос-Анджелес, США, , 06:47 — REGNUM Компания Scanline VFX Studios, специализирующаяся на создании визуальных эффектов, сообщила, что несмотря на эпидемию коронавируса она продолжает работу над новым фильмом Marvel «Вечные». Об этом 25 марта она сообщила на своей странице в Twitter.

Студия сообщила, что посостоянию на 24 марта 2020 года все 650 её сотрудников, проживающие в Лос-Анджелесе, Ванкувере, Монреале, Лондоне, Мюнхене, Штутгарте и Сеуле, «успешно» работают над проектом удалённо, находясь дома.

https://twitter.com/Scanline_VFX/status/1242554435156377600

Президент Scanline VFX Studios Стивен Троянский отметил, что сейчас вся работа в компании проводится в удалённом режиме. Он добавил, что в текущем формате компания никак не зависит от решений властей и даже готова принимать заказы на новую работу.

Scanline VFX Studios ранее создавала спецэффекты для таких картин Marvel, как «Человек-паук: Вдали от дома», «Капитан Марвел», «Человек-муравей и Оса», «Чёрная Пантера», «Стражи галактики 2», «Первый мститель: Противостояние» и других. Режиссёр кинокомикса «Вечные» Хлоя Чжао успела завершить съёмки 5 февраля 2020 года, до начала массовых остановок съёмочных процессов других картин.

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