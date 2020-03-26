Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Режиссёр Мэтт Ривз дал понять, что производство кинокомикса «Бэтмен» может быть остановлено на больший срок, чем две недели. Запись кинематографист опубликовал 26 марта на своей странице в Twitter.

«Да, мы закрыты до тех пор, пока не сможем всё возобновить», — ответив Ривз на вопрос поклонника в соцсети, добавив, что сейчас все члены съёмочной группы находятся в безопасности.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1242924862143975424

Издание Screen Rant обратило внимание, что режиссёр не стал называть никаких конкретных сроков остановки производства.

Напомним, 14 марта 2020 года кинокомпания Warner Bros. приняла решение остановить съёмки «Бэтмена» на две недели. Съёмочная группа в тот момент находилась в Великобритании, она планировала направиться из Лондона в Ливерпуль.

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