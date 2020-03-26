Лос-Анджелес, США, , 05:47 — REGNUM Комерческий директор Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США (National Association of Theater Owners; NATO)Патрик Коркоран сообщил журналистам, что после окончания в США карантинных мероприятий кинотеатры могут начать показывать фильмы бесплатно. Его слова 25 марта передал портал Screen Rant.

Ранее эту идею реализовала государственная кинокомпания Китая China Film Group. Коркоран дал понять, что его организация следит за тем, как проблема решается в других странах.

«Мы работаем над этим. Мы наблюдаем за тем, что происходит в Китае. В провинциях, которые пострадали меньше всего, они начинают открывать свои кинотеатры, и они открыты для клиентов, которых уговаривают вернуться. Фильмы, которые они показывают, старые. Посмотрим…», — сказал Коркоран, добавив, что итоговое решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Патрик Коркоран заявил, что кинотеатры США не рассматривают потоковые сервисы в качестве своих конкурентов. По его мнению, кинотеатры конкурируют прежде всего с другими развлекательными заведениями, такими, как концертные залы и боулинги.

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