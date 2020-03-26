Лос-Анджелес, США, , 05:18 — REGNUM Режиссёр Джеймс Ганн рассмешил соцсети, когда рассказал, что в условиях дефицита туалетной бумаги ему пришлось пойти на крайние меры. Запись он разместил 25 марта на своей странице в Twitter.

В посте кинематографист выложил фотографию, на которой запечатлён рулон туалетной бумаги с лицом Майкла Рукера. Он сообщил, что купил упаковку этой бумаги ради шутки «пару лет назад», когда Рукер приезжал к нему в гости.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1242875583102480384

«Я никогда не думал, что нам на самом деле придется их использовать. Но так случилось», — написал Ганн.

С момента публикации запись собрала более 8,6 тыс. лайков, 900 ретвитов и более 160 комментариев, в которых подписчики Ганна отпустили множество шуток по поводу снимка.

Майкл Рукер исполнил роль Йонду Удонта в первом и втором фильмах «Стражи Галактики», который снял Джеймс Ганн. Поклонники сериала «Ходячие мертвецы» также знают его по роли Мэрла Диксона.

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