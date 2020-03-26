Лондон, , 04:58 — REGNUM Британский актёр Идрис Эльба, у которого ранее диагностировали заражение коронавирусом, рассказал о своём самочувствии. Он опубликовал сообщение 26 марта на своей странице в Twitter.

«Надеюсь, что все справляются с этим!», — написал Эльба, сообщив, что он всё ещё находится на карантине. Актёр добавил, что он сам и его жена Сабрина Доур чувствуют себя «нормально, без изменений».

«Врач сказал нам, что после карантина мы будем неуязвимы в течение определенного времени, так как наши антитела боролись с этим. В какой-то момент мы бы хотели вернуться домой в Лондон», — сказал Эльба, предложив подписчикам «беречь себя».

О том, что Идрис Эльба заразился коронавирусом стало известно 16 марта 2020 года. Актёр выложил соответствующее сообщение на своей странице в Twitter, отметив, что он не ощущает симптомов болезни.

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