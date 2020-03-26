Нью-Йорк, США, , 03:52 — REGNUM Потоковый сервис Netflix в 2021 году начнёт показывать сериал, созданный на основе известной франшизы Angry Birds. Об этом компания написала 25 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/seewhatsnext/status/1242846502692646912

В качестве главных героев шоу выступят птицы-подростки Ред, Бомб и Чак, которые, попав в летний лагерь, выступят против «отвратительных свиней». Их противники, проживающие на противоположной стороне озера, будут «одержимы» желанием сеять повсюду хаос.

Angry Birds — это популярная видеоигра, выпущенная в 2009 году компанией Rovio Entertainment для устройств под управлением iOS и Maemo. В 2016 году на экраны вышел фильм «Angry Birds в кино» (The Angry Birds Movie), созданный на её основе.

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