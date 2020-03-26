Лос-Анджелес, США, , 03:39 — REGNUM В третьем сезоне сериала «Титаны» может появиться владеющий телекинезом супергерой Дэнни Чейз, известный как Фантом. Об этом 26 марта сообщил портал Screen Rant.

Поклонники шоу обнаружили, что продюсеры сериала разместили в сети объявление о поиске актёра старше 18 лет, являющегося выходцем из Юго-Восточной Азии. Они описали героя, как подростка по имени Дэниэл, который обладает мощным интеллектом и несмотря на тяжелое детство готов выступать на стороне добра.

Издание отмечает, что это описание делает персонажа очень похожим на Дэнни Чейза, который получил свои суперспособности после воздействия радиации. В какой-то момент он становится супергероем, известным под псевдонимом Фантом, который в комиксах неоднократно объединялся с командой Титанов.

Шоу «Титаны» потоковый сервис DC Universe показывает с 12 октября 2018 года. В нём снимаются Брентон Туэйтс, Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Керран Уолтерс и другие актёры.

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