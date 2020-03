Лос-Анджелес, США, , 03:23 — REGNUM Автор популярного фанатского портала The Geeks Worldwide Томас Полито сообщил, что ему в руки попали части сценария предстоящего кинокомикса «Чёрный Адам». Об этом 25 марта сообщил портал We Got This Covered.

«Я прочитал части сценария «Чёрного Адама». Это страна чудес для фанатов DC», — заявил Полито, отметив, что «фильм стоит ждать несмотря ни на что» и выразив надежду, что премьера картины не будет отложена на долгий срок из-за эпидемии коронавируса.

https://twitter.com/PolitoThomas/status/1242507430346600448

Ранее инсайдеры сообщили СМИ: Дуэйн Джонсон (который исполнит в кинокомиксе главную роль) настаивает на том, что Генри Кавилл должен появиться в сцене после титров «Чёрного Адама» в роли Супермена. По имеющейся информации, руководство Warner Bros. выступает против из-за того, что пока не ясно, будет ли актёр снова играть этого персонажа.

