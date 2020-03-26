Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США (National Association of Theater Owners) Патрик Коркоран заявил, что кинотеатры в действительности не беспокоятся по поводу конкуренции со стороны потоковых сервисов. Его слова 25 марта передал портал Screen Rant.

Коркоран сказал, что в долгосрочной перспективе бизнес-модель кинотеатров всё ещё имеет смысл, поскольку людям по-прежнему необходимо выходить из дома. Он также обратил внимание, что они разделяют статьи расходов на домашние развлечения и на развлечения вне дома.

«У вас есть бюджет на то, что вы собираетесь делать для развлечения вне дома. Это то, с чем мы конкурируем. Мы конкурируем с концертами и боулингом, и всем остальным, чем вы можете заниматься вне дома. Мы не конкурируем с домашними впечатлениями», — сказал Коркоран.

Ранее из-за эпидемии коронавируса кинокомпании Universal, Warner Bros. и Disney перенесли цифровые премьеры фильмов на более ранние даты. Кинокомпания Paramount 22 марта 2020 года впервые в своей истории отменила прокатную премьеру фильма («Любовнички» (The Lovebirds)) и отдала право первого показа потоковому сервису Netflix.

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