Лос-Анджелес, США, , 01:17 — REGNUM Дэвид Харбор обсудил с поклонниками неудачное выступление в прокате фильма «Хеллбой» 2019 года, в котором он исполнил главную роль. Об этом 25 марта сообщил портал Digital Spy.

Актёр сказал, что, по его мнению, проект был обречён на провал с самого начала, поскольку на самом деле фанаты не хотели, чтобы этот фильм был снят.

«Гильермо дель Торо и Рон Перлман создали эту культовую вещь, которую, как мы думали, можно изобрести заново», — сказал Харбор.

Он обратил внимание на то, что ещё до начала съёмок настрой поклонников можно было описать фразой: «Мы не хотим, чтобы вы этого касались».

При этом актёр заявил: по его мнению, фильм получился достаточно «забавным», несмотря на все имеющиеся проблемы, он сам сделал все что мог и гордится этим, но в целом вынес для себя определённые уроки.

Премьера кинокомикса «Хеллбой» режиссёра Нила Маршалла состоялась в апреле 2019 года. При бюджете $50 млн фильм смог собрать в США лишь $21,9 млн, а в мире — $44,6 млн.

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