Москва, , 00:56 — REGNUM Воспитанники суворовских училищ, кадетских корпусов и других довузовских учебных заведений Минобороны России в период весенних каникул смогут насладится выступлениями известных артистов и творческих коллективов в режиме телемоста, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Для организации культурного досуга учащихся младшего звена образовательной системы Минобороны будет организована серия телемостов с выдающимся деятелями искусства, при этом у воспитанников появится возможность не только приобщиться к достижениям исполнительского мастерства, но и пообщаться с артистами.

Старт этому проекту 25 марта дал статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков. Он рассказал воспитанникам о мерах, которые принимаются для защиты их здоровья в условиях пандемии коронавируса и заверил, что ситуация находится под контролем.

Первый концерт в формате телемоста перед суворовцами и кадетами дал ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова. Артисты исполнили военно-патриотические песни, а после выступления воспитанники смогли пообщаться с солистами и музыкантами ансамбля.

Ранее сообщалось, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции руководством Минобороны было принято решение отменить весенние каникулы в довузовских образовательных учреждениях министерства, не распускать детей по домам, а также перенести окончание учебного года на неделю раньше.