Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Пользователи потокового сервиса Netflix в США и ЕС испытывают проблемы с доступом к нему. Об этом 25 марта сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что пользователи, проживающие в различных регионах США, жалуются на проблемы, возникающие при входе на сайт. В частности, они видят информацию о том, что серверы онлайн-кинотеатра недоступны. Информация подтверждается статистикой известного портала DownDetector.

Сайт сообщает, что проблемы возникли сначала на территории США вечером, 25 марта 2020 года, затем, после 20:00 по московскому времени, они начались на территории ЕС и соответствующие сообщения приходят от пользователей до сих пор.

Российские пользователи пока не сообщают о проблемах с доступом к потоковой службе.

Ранее Netflix сообщил, что планирует снизить в ЕС качество видео. Компания решила пойти на такой шаг, чтобы снизить нагрузку на сеть, возникшую по причине проведения карантинных мероприятий.

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