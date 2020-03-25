Москва, , 21:40 — REGNUM 25 марта видеосервис START провел для журналистов онлайн-вечеринку, посвященную премьере сериала «257 причин, чтобы жить». Продюсеры решили не отменять запланированное ранее мероприятие, а изменить формат его проведения.

Сериал «257 причин, чтобы жить» © Видеосервис START

Накануне журналистам прислали чемоданчики, код к замкам от которых сообщили только в начале трансляции. Внутри оказались шампанское, которое все участники мероприятия смогли открыть одновременно. Пре-пати в качестве диджея провел актер Егор Корешков. Праздничная атмосфера создавалась актерами и продюсерами: двенадцать человек пили шампанское, двигались под ритмичную музыку, общались, пока к трансляции присоединялись приглашенные представители СМИ, ожидающие показа серии.

Онлайн вечеринка, посвященная премьере сериала «257 причин, чтобы жить» © Видеосервис START

Продюсеры предварили показ вступительными словами. Генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева записала видеообращение из Сочи, где её застал карантин. После демонстрации первой серии создатели сериала ответили на вопросы журналистов, присланные заранее и заданные в групповом чате.

В центре сюжета сериала «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой и Егором Корешковым в главные ролях — 30-летняя девушка, которая после трех лет борьбы с раком наконец получила позитивные анализы. Ремиссия дала ей надежду, но новая жизнь встретила ворохом проблем: расставанием с парнем, ссорами с сестрой, проблемами на работе, непониманием со стороны коллег, отчуждением друзей… Девушка нашла старый ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала причины, чтобы жить. Героиня решает исполнить их все.

Онлайн вечеринка, посвященная премьере сериала «257 причин, чтобы жить» © Видеосервис START

Международная премьера сериала должна была состояться 30 марта в рамках Canneseries в Каннах, но из-за коронавируса фестиваль был перенесен на осень. Тем не менее показ российским зрителям проекта «257 причин, чтобы жить» начнется, как и планировалось, 26 марта на видеосервисе START.