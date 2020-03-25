Москва, , 21:34 — REGNUM Шоу «Вечерний Ургант» уже снимают без публики из-за коронавируса, но это еще не предел: начался переход к шоу без гостей.

Так, беседу с известным актером Александром Ширвиндтом Иван Ургант провел в режиме телемоста, причем плазменный экран, на котором был виден актер, держал на коленях сидящий в «гостевом» кресле ассистент, так что создавалось впечатление, что Ширвиндт присутствует в студии «вживую». Немолодой актер предпочел оставаться дома во время эпидемии, о чем и шел разговор между ним и ведущим.

Напомним, в условиях распространения коронавируса COVID-19 многие «звезды» театра и кино предпочитают добровольную самоизоляцию, другие максимально сокращают свою светскую и профессиональную активность, тем более, что массовые мероприятия, театральные постановки и киносъемки практически полностью отменены и остановлены.