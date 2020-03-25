Москва, , 21:08 — REGNUM Съемки документального фильма о борьбе с коронавирусом начались на Киностудии имени Горького, сообщили представители студии журналистам.

В рабочем названии фильма создатели использовали игру слов. «ВиRus» станет рассказом о том, как эпидемия изменила жизнь наших соотечественников по всему миру, и о борьбе с этой угрозой. Съемки проходят одновременно в 15 странах.

В основу фильма лягут видеоблоги, которые ведут обычные люди, желающие поделиться непридуманными рассказами о повседневной жизни в условиях карантина. Зрители узнают об их чувствах, страхах и надеждах на будущее после эпидемии. Среди героев фильма нет профессиональных блогеров или журналистов, это врачи, рестораторы, фрилансеры, люди искусства, юноши и девушки, приехавшие за рубеж учиться. Из их живых голосов сплетается ткань фильма.

Напомним, новый коронавирус COVID-19, вызывающий в качестве осложнения тяжелую пневмонию, распространяется в мире уже около трех месяцев. В большинстве стран применяются ограничительные меры, чтобы замедлить распространение болезни, в частности ограничивается передвижение людей между странами и регионами, запрещаются массовые мероприятия, а иногда даже выход на улицу без уважительной причины, многие люди оказываются на принудительной или добровольной изоляции.