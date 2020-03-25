Лос-Анджелес, США, , 19:46 — REGNUM Не скучает во время самоизоляции Арнольд Шварценеггер, компанию в просторном доме ему составляют необычные питомцы.

72-летний актер, привыкший играть «крутых» персонажей, не стал хорохориться перед лицом вирусной угрозы и предпочел уйти на добровольный карантин. Судя по всему, Арнольд не слишком скучает, даже если садится обедать в одиночестве: компанию ему тут же стремятся составить домашняя ослица Лулу и пони Виски.

В своем Instagram Шварценеггер опубликовал снабженную забавными фото историю о том, как его травоядные питомцы пытались завладеть листом салата из его тарелки. Даже после того, как актер покормил четвероногих их своих рук, Лулу не перестала интересоваться тарелкой хозяина.

Напомним, в условиях распространяющегося коронавируса в мире отменены массовые мероприятия, а также съемки многих фильмов и популярных сериалов. Многие актеры кино и театра приняли решение о добровольной самоизоляции.