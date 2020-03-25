Москва, , 19:21 — REGNUM В буквальном смысле заклеймить позором нарушившего карантин рэпера Джигана призвал депутат Виталий Милонов в беседе с журналистами РИА Новости.

Депутат предложил пожизненно «штемпелевать» любые выпущенные клипы и альбомы Джигана надписью, которая характеризовала бы музыканта как нарушителя карантина и разносчика инфекции, чтобы его навсегда запомнили как «мистера микроба».

Гнев Милонова вызвала проведенная Джиганом в Instagram трансляция, из которой ясно, что рэпер, находящийся на карантине после возвращения из США, устроил в своем доме вечеринку, на которой присутствовали по крайней мере четыре человека. При этом участники не только общались и танцевали, но и курили кальян, признанный опасным в условиях эпидемии. Милонов назвал подобное демонстративное пренебрежение общественным долгом «первостатейным негодяйством».

Напомним, в условиях пандемии коронавируса многие «звезды» не только не нарушают предписанный карантин, но и добровольно самоизолируются, не имея ни признаков болезни, ни положительных тестов, ни контактов с заболевшими.