Москва, , 19:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки СССР Инны Макаровой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Макарова «всю свою жизнь служила искусству и «подавала достойный пример верности избранному пути».

«Её яркие, талантливые, незабываемые работы вошли в историю отечественного кинематографа и по праву считаются образцом актёрского мастерства», — указал Путин.

Напомним, советская и российская актрисаИнна Макарова скончалась 25 марта в возрасте 93 лет. Время и место прощания с актрисой будут объявлены позднее.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова