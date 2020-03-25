Москва, 25 марта 2020, 19:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Народной артистки СССР Инны Макаровой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Макарова «всю свою жизнь служила искусству и «подавала достойный пример верности избранному пути».
«Её яркие, талантливые, незабываемые работы вошли в историю отечественного кинематографа и по праву считаются образцом актёрского мастерства», — указал Путин.
Напомним, советская и российская актрисаИнна Макарова скончалась 25 марта в возрасте 93 лет. Время и место прощания с актрисой будут объявлены позднее.
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