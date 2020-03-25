Москва, , 19:05 — REGNUM Не расслабляться во время вынужденного домоседства и составлять график дел на день советует добровольно самоизолировавшаяся телеведущая Яна Чурикова.

Пересидеть эпидемию дома — личный выбор Чуриковой. Она провела неделю вместе с дочерью Тасей в четырех стенах, потом перешла на режим максимального ограничения контактов. Обсуждение рабочих вопросов с коллегами она перенесла онлайн, а время этих дистанционных планерок использует для занятий йогой.

Телеведущая советует всем, кто решит последовать ее примеру, не расслабляться и не превращаться ни в «сову», ни в медведя в берлоге. На самоизоляции они с дочкой всего лишь на два часа сдвинули подъем, так как Тася теперь на дистанционном обучении. Вдвоем они составляют план на день и ставят галочки напротив выполненных дел.

Во время самоизоляции Чурикова решила подтянуть свой испанский при помощи онлайн-курса. По ее словам, вдохновила ее на это группа Little Big, подготовившая для «Евровидения» песню на испанском языке. Испании, которая борется сейчас с эпидемией, телеведущая посылает «лучи поддержки».

Напомним, актриса, продюсер и журналист Яна Чурикова работала во многих музыкальных проектах на «Первом канале», где сейчас выступает креативным продюсером шоу «Короли фанеры».

Напомним также, в России во всем мире из-за пандемии коронавируса отменяются все массовые культурные мероприятия, а все больше «звезд» сворачивают светскую жизнь и переходят в режим самоизоляции.