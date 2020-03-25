Лондон, , 17:12 — REGNUM Британская актриса Эмма Уотсон присоединилась к флешмобу #stayhome («оставайтесь дома»), который проводится на фоне эпидемии коронавируса. Фотографию с плакатом она опубликовала 24 марта на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B-FlUSFJ0dg/

«Моей бабушке более 70 лет, поэтому она особенно уязвима… Моя мама — диабетик 1-го типа, а мой лучший друг — медицинский работник», — написала Уотсон, добавив, что она подвергла себя самоизоляции ради близких.

Актриса также задала своим подписчикам вопрос о том, ради кого они добровольно помещают себя в изоляцию. Она также поблагодарила за советы Мишель Обаму.

Зрители знают Эмму Уотсон по роли Гермионы Грейнджер в фильмах про Гарри Поттера, а также по роли Белль в игровой картине «Красавица и чудовище». Её последней работой в кино является роль Маргарет Марч в фильме режиссёра Греты Гервиг «Маленькие женщины» по одноимённому роману писательницы Луизы Мэй Олкотт.

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