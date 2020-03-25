Лос-Анджелес, США, , 15:54 — REGNUM Universal решила отложить открытие своих студий в Орландо и Голливуде до 19 апреля2020 года из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Об этом 25 марта сообщила страница кинокомпании в Twitter.

Руководство Universal сообщило, что существующие условия не позволяют ему ставить под угрозу здоровье и безопасность сотрудников и посетителей. Оно отметило, что решение касается как тематических парков, так и района CityWalk.

По мнению редакции издания Comicbook, высока вероятность того, что вскоре с подобными объявлениями выступит руководство Диснейленда (Анахайм, штат калифорния) и «Всемирного центра отдыха Уолта Диснея» (Орладо, штат Флорида).

Персоначально кинопроизводитель решил закрыть студию для сотрудников и посетителей до 28 марта 2020 года. Компания сообщила, что она приняла это решение на основе указаний Департамента здравоохранения Калифорнии.

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