Москва, , 15:12 — REGNUM Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссёра и сценариста Александра Прошкина с юбилеем. Ему исполняется 80 лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что вдохновенный труд Прошкина по праву отмечен высокими национальными и международными профессиональными наградами.

«Вам — одарённому режиссёру и сценаристу — удалось реализовать немало неординарных творческих идей и замыслов», — подчеркнул Путин и пожелал Прошкин здоровья и благополучия.

Справка ИА REGNUM:

Александр Прошкин родился 25 марта 1940 года в Ленинграде. Народный артист России с 1995 года. Он снял такие фильмы как «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Доктор Живаго», «Увидеть Париж и умереть» и др.

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