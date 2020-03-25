Лос-Анджелес, США, , 15:11 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Мандалорец» может появиться известный актёр Майкл Бин. Об этом 25 марта сообщил портал Screen Rant.

Пока неизвестно, какого именно персонажа он сыграет. Но инсайдеры сообщили, что он может исполнить роль ещё одного охотника за головами, который как-то связан с главным героем — мандалорцем Дином Джарином, которого играет Педро Паскаль.

Зрители хорошо знают Майкла Бина по ролям в блокбастерах Джейма Кэмерона. Например, он сыграл сержанта Кайла Риза в картинах «Терминатор» и «Терминатор 2», лейтенанта Хирама Коффи в фантастической ленте «Бездна» и капрала Дуэйна Хикса в фильме «Чужие».

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