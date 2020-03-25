Москва, , 14:42 — REGNUM В Москве скончался российский сценарист, режиссёр и писатель Илья Рубинштейн. Актёру было 57 лет.

О смерти кинематографиста ТАСС сообщила его мать Она уточнила, что её сына не стало накануне, 24 марта.

«Ильи нет, он умер», — сказала женщина.

Причина смерти не указана. Однако уже известно, что прощание со деятелем культуры пройдет на Троекуровском кладбище 27 марта.

Уроженец города Москвы Илья Рубинштейн в 1985 году окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ). После этого некоторое время работал ведущим экономистом Госкомстата РСФСР, а позднее актёром театра-студии «Группа граждан». Уже десять лет спустя он заканчивает актёрский факультет Екатеринбургской студии ГИТИСа, а в 1999 году — сценарный факультет ВГИК имени С. А. Герасимова.

Рубенштейн был сценаристом фильма Владимира Машкова «Папа», в котором он сыграл одну из ролей. Эта картина была номинирована как «Лучший фильм года» национальной премии «Золотой орёл».