Лос-Анджелес, США, , 14:36 — REGNUM Дуэйн Джонсон хочет привлечь Генри Кавилла к съёмкам кинокомикса «Чёрный Адам». Об этом 25 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники, которые ранее сообщили изданию правдивую информацию о сериале «Зелёный Фонарь» и фильме «Форсаж 9», утверждают: Джонсон настаивает на том, что Супермен в исполнении Кавилла должен появиться в сцене после титров.

Однако, по имеющейся у инсайдеров информации, руководство Warner Bros. в условиях отвутствия определённости в вопросе о возвращении британского актёра к роли супергероя, предлагает другой вариант. Продюсеры хотят использовать такой же приём, как в фильме «Шазам», когда Супермен появился в кадре, но зрителям не было показано его лицо.

В ноябре 2019 года Генри Кавилл завил, что пока он не отказался от роли Супермена. Актёр сказал, что ему «нужно ещё многое дать» этому персонажу, отметив, что для него это важно.

