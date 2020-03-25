Лос-Анджелес, США, , 14:19 — REGNUM Дэвид Харбор, который исполнит в фильме «Чёрная вдова» роль Красного Стража, ответил на вопрос фанатов о том, сможет ли его герой победить в бою Капитана Америка. Об этом 25 марта сообщил портал Screen Rant.

«Надеюсь, вы, ребята, знаете, что я не Красный Страж, а он (Крис Эванс — ИА REGNUM) не Капитан Америка, поэтому, если бы у нас на самом деле был бой на щитах… Я не знаю, как это будет выглядеть», — сказал Харбор, добавив, что подобное сражение не выглядело бы так же хорошо, как на экране, потому что трюки за актёров в основном выполняют дублёры.

«Думаю ли я, что смогу победить его в бою на щитах? Я не знаю, он довольно сильный. Я бы сказал, что нет, однако я думаю, что я подлый», — отметил актёр, пошутив, что он бы поддался Крису Эвансу за его деньги.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Дэвид Харбор сказал поклонникам, что он не знает точно, когда именно они смогут увидеть четвёртый сезон сериала «Очень странные дела». По его мнению, из-за остановки производства продолжение шоу может не выйти даже в начале 2021 года.

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