Москва, , 12:54 — REGNUM Певица Дина Гарипова, чьи выступления и даже записи в студии пришлось отложить на неопределенный срок, старается не падать духом. О своей жизни в условиях эпидемии она рассказала журналистам «Известий».

Это тревожное время певица решила провести у своих родителей в Зеленодольске. Здесь она работает над идеями для новых песен и клипов, а со своей командой поддерживает связь через Интернет.

Для того, чтобы уберечься от заразы, Гарипова часто моет руки и всюду носит с собой дезинфицирующее средство и не выходит из дома без необходимости. Не менее важным она считает не поддаваться панике и сохранять позитивный настрой.

Напомним, Дина Гарипова — Заслуженная артистка Республики Татарстан, победительница конкурса «Голос» в 2012 году. В 2013 году она прошла в финал «Евровидения», где заняла 5-е место.

Также напомним, из-за пандемии нового коронавируса COVID-19 во всем мире закрываются спортивные и культурные объекты, отменяются массовые мероприятия, в том числе концерты, театральные спектакли и кинопремьеры.