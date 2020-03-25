Москва, , 12:38 — REGNUM Первую серию нового мультсериала «Пиратская школа» выпустила студия «Союзмультфильм». Мультфильм она разместила на своем официальном канале в YouTube.

Главными персонажами мультфильма являются юные пираты Киль, Фитиль и Бобо, которые живут и учатся на Пиратском острове. Основными темами в мультсериале являются взаимоотношения между главными героями и их родителями, учителями, а также одноклассниками.

Первая серия называется «Скрытый талант». Режиссером эпизода выступил Алексей Лебедев, являющийся одним из создателей популярного мультсериала «Смешарики».

Ранее «Союзмультфильм» сообщал, что на канале в YouTube будет выложено 11 серий мультфильма.