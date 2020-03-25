Москва, , 12:27 — REGNUM Дмитрий Красилов, ставший знаменитым как «Пухляш» из клипа группы Little Big к композиции «Uno», снялся в рекламе компании Adidas. Тридцатисекундный ролик выложен на канале рейтингового издания Adindex в YouTube.

В ролике Красилов предлагает зрителям размяться, показывая три танцевальных па с элементами разминки. В завершение он предлагает скачать приложение adidas Training.

Актер впервые появился на экранах в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Также он принимал участие в съемках нескольких телесериалов на второстепенных ролях.

После съемок в клипе группы Little Big музыканты группы решили взять Красилова с собой для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение 2020». Но конкурс в связи с карантином из-за пандемии коронавируса был отменен организаторами.