Майкоп, , 12:11 — REGNUM Депутаты парламента Адыгеи приняли закон о господдержке кинематографистов, снимающих национальные фильмы на территории республики. Для его исполнения в 2020 году из бюджета региона будет направлено 6,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе парламента.

Поддержка авторам национальных фильмов будет оказываться в рамках республиканских государственных программ в форме частичного финансирования производства. На субсидии могут претендовать как физические лица и индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

«Кинематографисты России смогут рассчитывать на компенсацию части своих затрат на создание фильмов только в том случае, если съемки будут осуществляться на территории Адыгеи», — сказано в сообщении.

По мнению депутатов, такая господдержка не только поспособствует сохранению и развитию российской кинематографии, но и позволит рассказать о красоте Адыгеи, обычаях, традициях, культуре и духовности ее народов. Это в свою очередь поможет повысить имидж региона, считают парламентарии.