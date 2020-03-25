Сеул, , 12:01 — REGNUM Южнокорейская группа BTS продолжает входить в чарт Billboard 200 четвертую неделю подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Согласно опубликованным данным, новый альбом группы «Map of the Soul: 7» занял одиннадцатую строчку рейтинга.

Известно, что после выхода альбома южнокорейский бойз-бенд занял первое место в чарте, во вторую неделю он опустился на третье место, на третьей неделе — на восьмое.

Отмечается, что в чарте UK Official Charts альбом также продолжает держаться на протяжении четырех недель подряд. В настоящее время альбом занимает 24-ю строчку.

В первую неделю после выхода «Map of the Soul: 7» занял первую строчку чарта, на второй неделе опустился на третье место, в на третьей неделе — на четырнадцатое.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.

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