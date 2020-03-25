Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Еженедельную серию концертов Metallica Mondays в сети запускают музыканты знаменитой группы Metallica. Об этом сами музыканты сообщили на своей официальной странице в соцсети Facebook.

Трансляции концертов музыканты будут проводить в Facebook и YouTube. Таким образом, они решили присоединиться к акции многих других артистов, предоставляющих бесплатный доступ к своим выступлениям в период карантина из-за пандемии коронавируса.

«Хотите сделать перерыв от нескончаемого просмотра Netflix?» — спросили музыканты, анонсируя трансляции своих концертов. Они сообщили поклонникам, что будут каждый понедельник выставлять концертную серию из выступлений прошлых лет.

Первый концерт уже выложен музыкантами на своих страницах. Им стало выступление в замке Слейн в Ирландии.

Ранее группа отменила запланированные на апрель выступления в Южной Америке. Предварительно они будут перенесены на декабрь текущего года.