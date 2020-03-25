Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Тизер-трейлер нового сериала «Великая» о российской императрице Екатерине II и ее муже, императоре Петре III, опубликовал стриминговый сервис Hulu.

Как сообщают создатели сериала, характер фильма будет представлять собой сатирическую комедийную драму «с очень редкими историческими фактами». В остальном сюжет сериала будет являться авторской интерпретацией периода правления Екатерины II.

В главной роли снялась американская актриса Эль Фаннинг, известная зрителям по роли принцессы Авроры из «Малифисенты». В роли Петра III зрители увидят Николаса Холта из «Молокососов».

Тизер набрал более 1,6 млн просмотров. Премьера сериала намечена на 15 мая.

Напомним, в 2015 году в России уже транслировали отечественный сериал о Екатерине II, носившей точно такое же название — «Великая». В образе императрицы выступила Юлия Снигирь. Сценарий картины был написан на основе фактов из дневников великой императрицы.