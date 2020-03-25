Сеул, , 11:05 — REGNUM Дополнительными деталями сюжета южнокорейского триллера «Поезд в Пусан 2» о зомби-апокалипсисе поделился режиссер Ен Сан-Хо. Комментарии режиссера опубликованы в издании Screen Daily.

Как сообщил Сан-Хо, действие в продолжении картины происходит спустя четыре года после окончания событий первой части. Но в сюжете сохранилось только географическое место происходящего. «Изменилось абсолютно все», — подчеркнул режиссер.

По словам Сан-Хо, в новой Корее полностью уничтожены государственные структуры, а страна закрыта извне, чтобы не допустить распространения заражения. В фильме представлены совершенно другие персонажи со своей историей, не связанной с первой частью.

Он отметил, что главным героем стал военнослужащий, которому ранее удалось спастись с полуострова, а теперь приходится вернуться для выполнения особого задания. В карантинной зоне он обнаруживает людей, которым удалось выжить.

Продолжение зомби-апокалипсиса будет называться «Полуостров». Релиз планируется на август 2020 года.