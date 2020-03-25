Бербанк, США, , 10:47 — REGNUM Некоторые сюжетные детали второго фильма об Аквамене раскрыл сценарист картины Дэвид Лесли Джонсон, комментируя вопросы поклонников на своей странице в Twitter.

Режиссер сообщил, что в новом фильме предусмотрен уникальный сюжет, а не адаптируется какая-либо история из комиксов.

«Но если вы хотите узнать, к чему мы стремимся, то ознакомьтесь с любой историей Серебряного века с участием Черной Манты», — намекнул поклонникам Джонсон о том, что следует почитать, чтобы лучше понимать сюжетную линию будущей картины.

Антигерой Черная Манта во вселенной DC является заклятым врагом Аквамена. Оба издавна пытаются уничтожить друг друга. Манта борется с Акваменом за безраздельную власть над Атлантидой.

В ходе этого противостояния они поочередно убивают близких родственников своего оппонента. Сначала умирает от сердечного удара во время их сражения отец Аквамена. Затем Аквамен, перепутав с Черной Мантой, убивает его отца. Маната в свою очередь убивает сына Аквамена. И теперь Аквамен одержим желанием мести.