Москва, , 10:30 — REGNUM Здания факультетов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, расположенных в центре Москвы, в 2020 году оборудуют новой архитектурно-художественной подсветкой. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Подсветку получат здания факультета журналистики, научной библиотеки и института стран Азии и Африки. Все они расположены на улице Моховая в центре Москвы и являются памятниками архитектуры, объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

Отмечается, что новая подсветка поможет выделить архитектурные особенности фасадов в темное время суток. Специалисты установят «современные, энергоэффективные светодиоды с нейтрально-белым цветом излучения, а также локальные системы управления освещением», — добавили в пресс-службе.