Бербанк, США, , 10:27 — REGNUM Супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл может принять участие в съемках мультфильма «Симпсоны», озвучив одного из персонажей. Об этом сообщило издание The Mirror, ссылаясь на продюсеров проекта.

Издание пишет, что актриса уже давно лелеяла мечту о возвращении в шоу-бизнес. Маркл начала поиски возможной работы в киноиндустрии после принятого вместе с принцем Гарри решения об отказе от королевского титула.

По данным издания, с предложением закадровой работы Маркл в студию Disney обратился Гарри. Продюсера и сценариста мультсериала «Симсоны» Эла Джина эта идея заинтересовала. «Пусть позвонит мне, если готова к работе», — цитирует Джина The Mirror.

Издание уточняет, что актриса действительно связалась с продюсером и, вероятно, уже работает над озвучиванием персонажа. Какой персонаж будет разговаривать голосом Маркл, издание не сообщает.