Санкт-Петербург, , 10:05 — REGNUM Еще более крутой трек для конкурса «Евровидение 2021» пообещал сделать участник рейв-группы Little Big Антон Лиссов. Этим обещанием он поделился с подписчиками на своей странице в социальной сети Instagram.

Он сказал, что не расстроен отменой «Евровидения 2020», обругав при этом коронавирус матерными словами. По его словам, трек «Uno», который был написан специально для конкурса, не жалка, потому что он уже завоевал славу себе и коллективу.

Лиссов заявил, что в случае необходимости участвовать в конкурсе «Евровидение 2021», группа может создать трек, который будет не хуже «Uno». «Надо всегда жить тем, что ты завтра сделаешь еще круче», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, Европейский вещательный союз отменил конкурс в 2020 году из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Трек петербургской группы Little Big, опубликованный на официальном канале конкурса в YouTube, на данный момент набрал уже больше 45 миллионов просмотров.