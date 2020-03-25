Москва, , 09:45 — REGNUM Решение навсегда уйти из МХАТа им. Горького принял народный артист России Александр Домогаров. Причинами произошедшего актер поделился с изданием Starhit.

По словам актера, он оказался «заложником некрасивой ситуации», что и вынудило принять решение покинуть МХАТ им.Горького. Домогаров уточнил, что отношения разорвал с руководством театра и финансовым директором.

Он сообщил, что никакого сотрудничества с МХАТ не будет, пока руководство театра перед ним не извинится. Однако тут же уточнил свою позицию. «Даже если извинятся — мое решение останется прежним», — подчеркнул Домогаров.

Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.

До разрыва отношений с МХАТ, актер участвовал в постановке Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Основным местом работы актера является Театр Моссовета, в котором он продолжает участвовать в спектаклях.