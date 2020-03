Бербанк, США, , 09:28 — REGNUM Главным злодеем, которому будет противостоять Константин в ребуте «Константина: Повелителя тьмы», может стать Чародейка из вселенной DC. Об этом сообщило издание We Got This Covered, специализирующееся на инсайдерской информации.

Чародейка известна зрителям по кинокомиксу «Отряд самоубийц», в котором она была убита. Но благодаря альтернативной временной ветке, созданной DC, она вновь появится на экранах, и Константину, как сообщает издание, придется с ней сразиться.

Издание отмечает, что Чародейку придется делать более устрашающей и харизматичной, потому что по итогам ее появления в «Отряде самоубийц» зрители и кинокритики посчитали, что именно этих качеств ей не хватает для убедительности.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что создатели обновленного «Константина» ведут переговоры об участии в фильме с Киану Ривзом и Тильдой Суинтон, сыгравших в первом фильме 15 лет назад. Над продолжением истории о Константине работает кинокомпания Warner Bros.