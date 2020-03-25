Лос-Анджелес, США, , 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.

Сюжет сериала рассказывает о Джейн и Поле, которые благодаря счастливой случайности выжили после крушения самолета. Теперь они должны выжить, борясь с суровыми природными условиями и надеясь только на свои силы. В трейлере показаны кадры, где им приходится перебираться через горы и спасаться от волков.

Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк из сериала «Игры престолов», появится в новой роли на телеэкране впервые после завершения работы в известном сериале. Ее Джейн страдает депрессиями и обладает неуравновешенным характером.

Ее напарник Хоукинс, сыгравший в шестом и седьмом сезонах «Ходячих мертвецов» роль Хита, пытается спасти себя и страдающую психологическими проблемами Джейн от безжалостной природы.

В основе картины лежит одноименный роман Алекса Мореля. Сериал выходит на Quibi 6 апреля.