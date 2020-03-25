Новосибирск, , 07:19 — REGNUM Новосибирское озеро Чаны вошло в первую десятку рейтинга самых лучших и красивых озер России для отдыха, составленного порталом «ТурСтат». Об этом сообщает Туристический портал Новосибирской области.

Озеро Чаны сформировалось в новосибирской области примерно 13−15 тысяч лет назад в период ледникового периода. Отмечается, что «это уникальная бессточная водная система, которая считается самым крупным водоемом Западной Сибири».

Его площадь то увеличивается, то уменьшается. Название с тюркского переводится как «сосуд больших размеров».

«Озеро является бессточным и поэтому имеет солёную воду. Однако и здесь есть уникальная особенность. Уровень солености воды в зависимости от части озера может быть выше или ниже: озеро Малые Чаны отличается полностью соленой водой, Большие Чаны — слабосоленой водой, а Яркуль обладает полностью пресной водой», — уточняется на портале.

В первую десятку рейтинга озёр России также вошли озеро Байкал, Ладожское озеро, Селигер, Большое Яровое, Онежское озеро, Банное, Ильмень, Белое озеро и Псковско-Чудское озеро.