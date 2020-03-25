Новосибирск, , 06:58 — REGNUM Новосибирский государственный академический театр оперы и балета решил в условиях ограничительных мер из-за коронавируса организовать показы спектаклей в прямом эфире при пустом зале. Постановки бесплатно смогут посмотреть все желающие, сообщили ИА REGNUM в театре. Так, в международный день театра, 27 марта, цикл трансляций откроет балет «Коппелия». Прямой эфир начнётся в 15:00 (время московское), повтор будет доступен в 19:00 (время московское). Площадки для просмотра: сайт и соцсети НОВАТа, сайты ТК «Культура», «Культура.РФ» и «НГС».

Продолжительность — 2 часа 20 минут, включая два антракта. Во время перерыва главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев проведёт виртуальную экскурсию по театру.