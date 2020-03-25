Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Дэвид Харбор во время общения с фанатами рассказал о возможных сроках премьеры четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Об этом 24 марта сообщил портал Comicbook.

Актёр сообщил: ранее он думал, что продолжение шоу появится на сайте Netflix в начале 2021 года. Но сейчас, когда потоковый сервис приостановил производство сериала, он склоняется к тому, что четвёртый сезон «Очень странных дел» выйдет ещё позже.

«Теперь я не знаю. Вероятно, он сдвинется (по срокам — ИА REGNUM). Надеюсь, мы сможем вернуться к работе, но я не знаю, на что это будет похоже», — сказал Харбор.

Компания Netflix остановила съёмки фантастического сериала «Очень странные дела» и других фильмов и шоу 16 марта 2020 года. Изначально компания заявила, что приостановка производства продлится две недели.

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