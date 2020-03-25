Лос-Анджелес, США, , 00:45 — REGNUM Руководитель кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что после эпидемии коронавируса кинобизнес уже не будет прежним. Об этом 24 марта сообщил портал Screen Rant.

По мнению продюсера, как только киноиндустрия придёт в себя после окончания карантинных мероприятий, период между театральным релизом фильма и его премьерой в цифровом формате сократится ещё больше.

Он отметил, что студии больше не смогут ждать четыре месяца, поскольку им придётся конкурировать с потоковыми сервисами Amazon, Netflix и Apple в условиях, когда потребители контента привыкнут к тому, что они могут смотреть фильмы у себя дома.

«Кинобизнес будет выглядеть иначе после коронавируса», — подытожил Блум.

Напомним, 24 марта 2020 года Sony Pictures выложила в сеть цифровую версию кинокомикса «Бладшот» с Вином Дизелем. В этот же день Warner Bros. сообщила, что она переносит дату выхода в прокат фильма «Чудо-женщина 1984» с 5 июня на 14 августа 2020 года. Ранее в сети появились слухи, что кинокомпания решила провести его премьеру в сети. Впоследствии руководство Warner Bros. опровергло эту информацию.

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