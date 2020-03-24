Лос-Анджелес, США, , 23:07 — REGNUM В день цифрового релиза фильма «Бладшот» с Вином Дизелем, созданного на основе одноимённого комикса, Sony Pictures выложила в сеть первые девять минут картины. Ролик был опубликован 24 марта на YouTube-канале кинокомпании.

«Прямо из кинотеатров в ваш дом!», — написала администрация канала. В конце ролика поклонникам показали сцену нападения на главного героя.

В российских кинотеатрах кинокомикс начали показывать 13 марта 2020 года. На фоне эпидемии коронавируса и объявленных карантинных мер в США он стартовал не очень успешно, собрав в первые выходные проката лишь $9 млн (при бюджете $45 млн).

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